Altun’dan Charlie Hebdo’ya tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo’nun skandal karikatürüne tepki gösterdi.

Altun, “Bu ahlaksızlığı şiddetle kınıyor, düşmüş oldukları bu çaresizlikte debelenirlerken onlara acıyan gözlerle bakıyoruz” sözlerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan Fransız dergisi Charlie Hebdo’ya sert tepki gösteren Altun şu sözleri kullandı:

“Provokasyon, hakaret ve küfrün dünya medyasındaki önemli merkezlerinden biri olan Charlie Hebdo adlı çirkin neşriyat, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yaptığı son ahlak ve insanlık dışı karikatürle bir kez daha ne denli iğrenç olduğunu dünyaya kanıtlamış oldu.

“Cumhurbaşkanımızın başarısı şeref yoksunlarının uykularını kaçırmış”

Anlaşılan o ki Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Mayıs seçimlerinde elde ettiği büyük başarı, bu şeref yoksunlarının da uykularını kaçırmış, hastalıklı ruh hallerini ortalığa saçıp kinlerini, nefretlerini kusmalarına vesile olmuş.

Charlie Hebdo ve türevlerine sesleniyorum: Ne yaparsanız yapın, Recep Tayyip Erdoğan’ı yıldıramazsınız. Bizi de yolumuzdan döndüremezsiniz.

Bu ahlaksızlığı şiddetle kınıyor, düşmüş oldukları bu çaresizlikte debelenirlerken onlara acıyan gözlerle bakıyoruz.”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da skandal karikatüre tepki gösterdi.

Kalın “Charlie Hebdo paçavrası bu kadar çıldırdığına göre doğru yoldayız. Kötülük bazen böyledir. İyilere yol gösterir. Merak etme CH. Milletimiz sana da en güzel cevabı hem de daha gür bir sesle 28 Mayıs günü verecek” ifadelerine yer verdi.

Dergi daha önce de depremzedeleri hedef alan çizimiyle eleştrilerin odağı haline gelmişti.