Altun’dan İsveç’e tepki: Asla kabul edilemez

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsveç’te PKK yandaşlarının provokasyonuna tepki gösterdi. Altun, “PKK terör örgütü üyelerinin (NATO üyeliği başvurusunda bulunan) İsveç’te faaliyetlerini serbestçe sürdürmesi asla kabul edilemez.” dedi.

İsveç’te PKK provokasyonları devam ediyor. NATO üyeliği için Türkiye’nin onayına ihtiyaç duyan İsveç’in, PKK terör örgütünün propaganda faaliyetlerini engellememesine İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Dün gece sözde PKK bayrağını İsveç Parlamentosu’na yansıttılar. İsveç makamlarının bu olayı soruşturmasını, sorumlulardan hesap sormasını ve kendilerini PKK üyesi olarak tanıtan bu kişilerin İsveç topraklarında faaliyet göstermesini engellemesini bekliyoruz.” ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından, terör örgütü PKK üyelerinin dün gece sözde PKK bayrağının görüntüsünü projektörle İsveç’te Parlamento binasının dış cephesine yansıtmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Fahrettin Altun, İngilizce yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“PKK terör örgütü üyelerinin (NATO üyeliği başvurusunda bulunan) İsveç’te faaliyetlerini serbestçe sürdürmesi asla kabul edilemez. Dün gece sözde PKK bayrağını İsveç Parlamentosu’na yansıttılar. İsveç makamlarının bu olayı soruşturmasını, sorumlulardan hesap sormasını ve kendilerini (AB’nin de terör örgütü olarak tanımladığı) PKK üyesi olarak tanıtan bu kişilerin İsveç topraklarında faaliyet göstermesini engellemesini bekliyoruz.

Umarız ki 1 Haziran’da yürürlüğe girecek yeni terörle mücadele kanunu sıkı bir şekilde uygulansın. Bilhassa İsveç makamları, Türkiye’nin hassasiyetlerini giderme noktasında ciddi iseler, PKK üyelerinin 4 Haziran’da düzenleyeceği gösteriye mani olmak zorundadır.”