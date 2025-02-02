Alvaro Morata İstanbul’da: Taraftarla İlk Buluşma

ALVARO MORATA İSTANBUL’DA

Galatasaray Kulübü, geçici transfer görüşmeleri yürüttüğü İspanyol santrfor Alvaro Morata’yı İstanbul’a getirdi. Havalimanında taraftarlarla birlikte üçlü çeken Morata, “Formayı giyip taraftara gururlu anlar yaşatmak için sabırsızlanıyorum. Her şeyimi vermek için geldim buraya.” şeklinde ifadeler kullandı. 31 yaşındaki futbolcu, Atletico Madrid’den Galatasaray’a katılma aşamasındayken, kulüp yetkililerinden henüz anlaşmanın detayları hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

MORATA’YI TARAFTAR KARŞILADI

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne inen 32 yaşındaki oyuncuyu, kulüp yetkilileri ve sarı-kırmızılı taraftarlar karşıladı. Havalimanı çıkışında Morata, “Formayı giyip taraftara gururlu anlar yaşatmak için sabırsızlanıyorum. Her şeyimi vermek için geldim buraya. Osimhen’le beraber iş birliği yapıp elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım.” diye belirtti. Daha önce Juventus, Chelsea ve Real Madrid gibi önemli kulüplerde forma giyen Morata, uluslararası arenada dikkate değer başarılar elde etmiş bir futbolcu olarak dikkat çekiyor.

Galatasaray, Morata’yı kadrosuna katmayı planlarken, takımın santrfor pozisyonunda deneyimli bir oyuncuya ihtiyacı bulunuyor. Morata’nın İstanbul’a gelişinin ardından sağlık kontrolünden geçmesi ve transferin resmi hale gelmesi bekleniyor. Morata’nın Galatasaray’a katılması, Süper Lig’deki şampiyonluk yarışında takım için önemli bir güç kazandırabilir. Taraftarlar, bu yıldız futbolcunun sarı-kırmızılı formayla nasıl bir performans sergileyeceğini merakla gözlemliyor.