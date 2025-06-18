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Alvaro Morata’nın Lazio’ya Gitme İhtimali

İTALYA SERİE A’DA MORATA’NIN GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

İtalya Serie A’da geçmişte Juventus ve Milan formaları giymiş olan Alvaro Morata ile ilgili yeni gelişmeler gündeme geldi. Halihazırda Galatasaray ile Ocak 2026’ya kadar süren bir sözleşmesi bulunan Morata, kupa töreninde Mauro Icardi ile yaşadığı anlaşmazlık sebebiyle kulüpten ayrılacağı yönünde iddialar ile gündeme gelmişti. Bu bağlamda, oyuncunun tüm kişisel eşyalarını İspanya’ya gönderdiği bildiriliyor.

MILANLI OYUNCUNUN GELECEĞİ VE LAZIO’YA OLAN İLGİSİ

Milan’da oynayan Morata’nın kariyerinin devamı konusunda belirsizlik sürüyor. İspanyol futbolcunun adı son dönemde Lazio ile anılmaya başladı. 2026 Dünya Kupası öncesinde, Morata’nın oynayabileceği bir kulüpte bulunma isteği göz önüne alındığında, Lazio’ya transferinin beklenmedik olmayacağı vurgulanıyor.

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