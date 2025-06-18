Alvaro Morata’nın Lazio’ya gitmesi olası

İTALYA’DA YENİ BİR TRANSFER İDDİASI

İtalya Serie A’da daha önce Juventus ve Milan forması giymiş olan Alvaro Morata için İtalya’ya dönüş iddiaları yeniden gündeme geldi. Galatasaray ile Ocak 2026’ya kadar olan sözleşmesi olmasına rağmen, Morata’nın kupa töreninde Mauro Icardi ile yaşadığı tartışmanın ardından kulüpten ayrılacağı konuşuluyor. İspanyol futbolcunun, tüm eşyalarını ülkesine gönderdiği bilgisi de mevcut.

LAZIO İLE GÖRÜŞMELER GÜNDEMDE

Milan’da oyuncu olarak geçmesine rağmen, geleceği hala belirsizlik içeriyor. Morata’nın adı bu süreçte Lazio ile anılıyor. 2026 Dünya Kupası öncesinde oynayabileceği bir kulüp arayan Morata’nın Lazio’ya transfer olmasının sürpriz olmayacağı ifade ediliyor.