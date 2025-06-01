Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonu oldu

ALVES KABLO ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTI

2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi kupasını Polonya temsilcisi Wisla Krakow’u 6-1 yenerek kazanan Alves Kablo, büyük bir başarıya imza attı. Ankara’daki Aktepe Stadı’nda gerçekleşen finalde Alves Kablo, geçtiğimiz yılın şampiyonu Wisla Krakow ile karşılaştı ve zorlu maçı 4-0’lık bir üstünlükle ilk yarıda tamamladı. İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Alves Kablo, rakibini 6-1 mağlup ederek kupaya ulaştı.

GOLLERE DAVID MENDES VE ÖMER GÜLERYÜZ İMZASI

Alves Kablo’nun gollerini 2. ve 18. dakikalarda David Mendes, 8. ve 28. dakikalarda Ömer Güleryüz, 9. dakikada Mohcine Chrharh ve son olarak 50+1. dakikada Alican Kuruyamaç attı. Wisla Krakow’un tek golü ise 39. dakikada Kamil Grygiel’den geldi. Maç sonrası Alves Kablo oyuncuları, kazandıkları zaferle büyük bir coşku yaşadı.

GRUP AŞAMASINDAKİ BAŞARILAR

Alves Kablo, grup aşamasında İspanyol Real Betis’i 9-0, Alman 1. FSV Mainz 05’i 11-0 ve Gürcü AFC Tiflis’i 12-0 gibi farklı skorlarla mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde, İtalya’nın Sporting Ampute Futbol takımını 5-1’lik bir skorla geçen Alves Kablo, şampiyonluk için finalde sahaya çıktı. Turnuvanın üçüncülüğü ise Sporting Ampute Futbol’un oldu ve Aktepe Stadı’ndaki üçüncülük maçında Real Betis’i 3-0 yenerek bu başarıyı elde etti.

TÜRK KULÜPLERİNİN BAŞARISI

EAFF tarafından düzenlenen şampiyonada, Türk kulüpleri toplamda 6. kez bu organizasyonda şampiyon oldu. İlk düzenlendiği 2019 yılında Ortotek Gaziler, 2021 ve 2023 yıllarında Şahinbey Belediyespor, 2022’de ise Etimesgut Belediyespor kupa kazandı. Geçen yıl Polonya temsilcisi Wisla Krakow’un kazandığı şampiyonluk sonrası bu yılki organizasyonun sahibi, ev sahibi Alves Kablo oldu ve kupayı Ankara’da tutmayı başardı.