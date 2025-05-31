Alves Kablo Finale Yükseldi, 5-1 Galip

ALVES KABLO FİNALE YÜKSELDİ

Ankara’da düzenlenen 2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Alves Kablo, İtalya’nın Sporting Ampute Futbol takımını 5-1 mağlup ederek finale yükseldi. A Grubu’nda 3’te 3 yaparak lider konumda bulunan Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü, Eryaman Spor Köyü’nde gerçekleşen yarı final maçında B Grubu ikincisi Sporting Ampute Futbol ile karşılaştı. İlk yarıyı 3-1 önde tamamlama başarısı gösteren Alves Kablo, karşılaşmanın sonlarına doğru 2 gol daha atarak maçı 5-1 kazanmayı başardı.

MAÇTAKİ GOLLER VE PERFORMANS

Bu sonuçla finale adını yazdıran Alves Kablo’nun gollerini 5. dakikada David Mendes, 7. dakikada Ömer Güleryüz, 11. dakikada Alican Kuruyamaç, 46. dakikada Kudrat Khudoykulov ve 47. dakikada Şeyhmus Erdinç attı. Sporting Ampute Futbol ise tek golünü 15. dakikada James Boyle ile buldu. Alves Kablo, organizasyonda böylece ilk kez gol yemiş oldu. Grup aşamasında Real Betis’i (İspanya) 9-0, 1. FSV Mainz 05’i (Almanya) 11-0 ve AFC Tiflis’i (Gürcistan) 12-0 yenme başarısı gösteren Alves Kablo, finalde daha önceki performansını sürdürmeyi hedefliyor.

FINAL MAÇI YARIN OYNANACAK

Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi finali yarın Aktepe Stadı’nda gerçekleştirilecek. Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü, finalde Wisla Krakow (Polonya) ile Real Betis (İspanya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bu önemli müsabakada Alves Kablo’nun hedefi, şampiyonluk unvanını elde etmek.