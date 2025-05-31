Alves Kablo Finale Yükseldi, 5-1 Galip

ALVES KABLO FİNALE YÜKSELDİ

Ankara’da gerçekleştirilen 2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi’nin yarı finalinde Alves Kablo, İtalya’dan Sporting Ampute Futbol takımını 5-1 yenerek finale yükseldi. A Grubu’nda 3’te 3 yaparak zirvede yer alan Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü, Eryaman Spor Köyü’nde gerçekleşen yarı final mücadelesinde B Grubu ikincisi olan Sporting Ampute Futbol ile karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 3-1 önde tamamlayan Alves Kablo, müsabakanın son bölümünde 2 gol daha atarak sahadan 5-1 galibiyetle ayrıldı.

MAÇIN DETAYLARI

Bu sonuçla finale adını yazdıran Alves Kablo’nun gollerini sırasıyla 5. dakikada David Mendes, 7. dakikada Ömer Güleryüz, 11. dakikada Alican Kuruyamaç, 46. dakikada Kudrat Khudoykulov ve 47. dakikada Şeyhmus Erdinç kaydetti. Sporting Ampute Futbol ise tek golünü 15. dakikada James Boyle ile buldu. Alves Kablo böylece organizasyon tarihindeki ilk golünü yedi. Daha önce grup aşamasında Real Betis’i (İspanya) 9-0, 1. FSV Mainz 05’i (Almanya) 11-0 ve AFC Tiflis’i (Gürcistan) ise 12-0 mağlup etmişti.

FİNAL HEYECANI YARIN

Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi’ndeki final karşılaşması yarın Aktepe Stadı’nda oynanacak. Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü, finalde Wisla Krakow (Polonya) ile Real Betis (İspanya) eşleşmesinin kazananı ile mücadele edecek.