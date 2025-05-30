Alves Kablo, Mainz’ı 11-0 Yendi

ALVES KABLO, MAİNZ’İ EZDİ GEÇTİ

Ankara’da gerçekleştirilen 2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi’nin ikinci maçında Alves Kablo, Almanya’nın Mainz takımını 11-0 yenerek dikkatleri üzerine çekti. A Grubu’nda mücadele eden Alves Kablo, ABB Eryaman Sahası’nda Mainz ile karşı karşıya geldi.

BİRİNCİ YARI FARKLI BİTİ

Karşılaşmanın ilk devresi Alves Kablo’nun 6-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren takım, 5 gol daha atarak maçı 11-0 kazanmayı başardı. Alves Kablo’nun gollerini Ömer (3), Mendes (2), Fatih (2), Muhsin, Alican, Muhammet ve Kudret kaydetti. Kaleci Mücahit ise Mainz’in kullandığı penaltıyı kurtararak gole geçit vermedi.

PUAN DURUMU VE FİNAL TARİHİ

Bu sonuçla birlikte Alves Kablo, 2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi’nde puanını 6’ya çıkararak grup aşamasında ikinci galibiyetini almış oldu. Mainz ise 1 puanda kaldı. Kupa, 1 Haziran’daki final maçıyla sahibini bulacak. 2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi’nde Alves Kablo’nun yanı sıra İspanya’dan Real Betis, İngiltere’den Everton, Polonya’dan Wisla Krakow, Gürcistan’dan Tiflis, İtalya’dan Sporting, İrlanda’dan Shamrock Rovers ve Almanya’dan Mainz bulunuyor. Grubunda ilk iki sırayı alan takımlar yarı finale yükselecek ve yarı finaller yarın akşam oynanacak. Final karşılaşması ise 1 Haziran Pazar günü gerçekleşecek.