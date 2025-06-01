Alves Kablo, Şampiyonluk Kupasını Kazandı

ANKARA’DA ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’yi temsil eden Alves Kablo, final maçında turnuvanın son şampiyonu Wisla Krakow’u 6-1’lik skorla mağlup ederek kupayı kazandı. Alves Kablo’nun gollerini 2’nci ve 18’inci dakikada David Mendes, 8 ve 28’inci dakikada Ömer Güleryüz, 9’uncu dakikada Mohcine Chrharh ile 50+1’inci dakikada Alican Kuruyamaç attı.

TÜRK KULÜPLERİ BAŞARILI BİR TARİH YAZDI

Wisla Krakow’un tek golü ise 39’uncu dakikada Kamil Grygiel tarafından kaydedildi. Şampiyon Alves Kablo, maç sonrası büyük bir mutluluk yaşadı. Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından düzenlenen bu turnuvanın 6’sında, Türk kulüpleri bugüne kadar 5 kez şampiyon oldu. 2019’da Ortotek Gaziler, 2021 ve 2023’te Şahinbey Belediyespor, 2022’de ise Etimesgut Belediyespor kupayı kazandı. Geçen yıl EAFF Şampiyonlar Ligi’ni Polonya temsilcisi Wisla Krakow kazanmıştı.

BAKAN BAK’TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Ankara’da yapılan 2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi finalini kazanan Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü’nü tebrik etti. Bakan Bak, mesajında şu sözlere yer verdi: “Aktepe Stadında oynanan 2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi finalinde şampiyon olan Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü’nü kutluyorum. Bize bu heyecanı yaşatan her bir sporcumuzla gurur duyuyoruz. Elde edilen bu başarıda emeği geçen tüm teknik ekibi, idarecileri ve sporcularımızın ailelerini de tebrik ediyor, Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü’nün başarılarının devamını diliyorum.”