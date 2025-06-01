Alves Kablo’yu Tebrik Ediyorum, Bakan

BAKAN BAK’TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara’da gerçekleştirilen 2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Alves Kablo’yu tebrik etti. Bakan Bak, Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü için yayınladığı mesajda şu sözlere yer verdi: “Aktepe Stadı’nda oynanan 2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi finalinde şampiyon olan Alves Kablo Ampute Futbol Kulübünü kutluyorum.”

SPORCULARI TEBRİK ETTİ

Bakan Bak, “Bize bu heyecanı yaşatan her bir sporcumuzla gurur duyuyoruz. Elde edilen bu başarıda emeği geçen tüm teknik ekibi, idarecileri ve sporcularımızın ailelerini de tebrik ediyor, Alves Kablo Ampute Futbol Kulübünün başarılarının devamını diliyorum.” diyerek, sporun önemine dikkat çekti ve takımı kutladı.