Alya Gerçeklerden Kaçabilecek Mi?

YÜKSEK RATİNG BİLGİLERİ

AyNA Yapım tarafından hazırlanan dizi, temposu yüksek bir bölümle ekranlara geldi ve izleyici ilgisi sayesinde kendi rekorunu kırdı. Total izleyici grubunda 14,63 reyting ve 35,53 izlenme payı elde etti. Ayrıca AB kategorisinde 10,67 reyting ve 28,79 izlenme payı, 20+ABC1 grubunda ise 14,53 reyting ve yüzde 33,50 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinci konuma yükseldi.

SOSYAL MEDYA ETKİSİ

Dizinin sosyal medyadaki etkisi de gözlemlendi. #UzakŞehir etiketi, saatlerce Twitter gündeminde yer alarak büyük bir ilgi topladı. Cihan karakterinin türkü söyleyip saz çaldığı sahneler, sosyal medyada dikkat çekti ve izleyicilerin beğenisini kazandı.

ANNE ETKİSİYLE ŞOK EDİCİ GERÇEK

Cihan, annesinden öğrendiği bir gerçekle sarsıldı. Bu durum, dizinin heyecan dolu anlarının bir parçası olarak izleyicilere sunuluyor.