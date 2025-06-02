Alya, Mahkemeye Sevk Edilecek Savaşta

ALYA’NIN MÜCADELESİ

Uzak Şehir, vefat eden eşinin vasiyetini gerçekleştirmek için küçük oğlu ile birlikte Kanada’dan Mardin’e gelen Alya’nın mücadelesini konu alıyor. Alya, Cihan’ın sunduğu evlilik şartını kabul etmediği için Cihan Albora tarafından şikayet edilerek yargılanmak üzere mahkemeye sevk edilir. Cihan, Alya’nın bu durumu kabul etmemesinden dolayı şikayetini geri çekmez. Bu süre zarfında Sadakat, Alya’nın tepkisini artırmak için son hamlesini yapar fakat bu, Alya’yı yumuşatmak yerine daha da öfkelendiriyor.

DEMiR’İN STRATEJİSİ

Alya’nın mahkemeye çıkacağını öğrenen Demir, bu durumu kendi lehine çevirmek için Alya ile iş birliği yapmaya ikna etmeye çabalıyor. Mine ise Boran’ın babasının Ecmel olduğunu ve Cihan Deniz’in Ecmel’in torunu olduğunu Sadakat’e açıklıyor. Şahin ve Nare, umut dolu bir geleceğe yaklaşırken onları bekleyen sürprizlerin neler olabileceği merak ediliyor.

DİZİNİN KADROSU VE GELİŞMELER

Dizide Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski ve Yaren Güldiken gibi önemli isimler yer alıyor. Alya, konağa kalmaya karar vererek Sadakat ve Mine’nin başlattığı oyuna son veriyor. Cihan ise yaşanan olaylar sonrası Mine ile herhangi bir gelecek kuramayacağını vurguluyor. Bebeğin varlığı, Alya ile Cihan arasında görünür bir mesafe oluşturuyor. Uzak Şehir’in bölümleri, Kanal D platformlarından izlenebiliyor.