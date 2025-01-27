Alya’nın Dramı: Babasından Vazgeçiyor

ÖNEMLİ İSİMLERLE DOLU DİZİ

Kanal D’nin yeni dizisi Uzak Şehir, Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi önemli isimleri kadrosunda barındırıyor. Dizinin on birinci bölümü ekranlardaydı. Önceki bölümde, Gün boyunca Nare’yi arayan Şahin, nihayet ona ulaşmayı başardı ve “Bekle beni” diyerek hemen yola çıktı: “Kaçacağız buralardan…” Ecmel ise yanına aldığı bir grup adamla Kaya ve Kadir’e saldırarak, “Son duanı et” diyerek Kaya’ya tehditte bulundu. Ancak Ecmel’e darbe, en yakın adamından geldi: “Cihan Bey’in selamı var…”

BİLİNMEYENLER ORTAYA ÇIKIYOR

Alya konağa döndüğünde çantasında bulduğu flashdisk’i açarak Boran’ın videosunu gördü: “Lütfen Alya ile evlen Cihan…” Dizinin yeni bölümünde, Boran’ın vasiyetini öğrenen Alya, içindeki acıyla başa çıkamayıp öfkesini Boran’a ve Cihan’a yöneltti. Cihan, Alya’nın isyanını dizginlemeye çalışsa da onu sakinleştirmek hiç de kolay olmuyor. Ecmel’in haberi konağa ulaştı ve Fidan, kızı Zerrin ile birlikte kocasının hastaneye gelişini bekledi. Hastaneye en son gelen ise Şahin’di. Demir Baybars, Ecmel’e bunu yapan kişinin Cihan olduğunu söyledi. Nare, Şahin ile kaçma planları yaparken bir kez daha sevdiği adam tarafından yalnız bırakıldı. Olanlardan habersiz olan Nare, Şahin’i aradı fakat telefonu açan Fidan, “Bir daha oğlumu arama” dedi.

Cihan’ın ısrarı ile konağa dönüş yapan Alya, Boran’ın yaptığını bir ihanet olarak gördüğünü anlatarak bu evliliğin bitmesi gerektiğini ifade etti. Alya ve Cihan, vakit kaybetmeden Nare’nin yanına gittiler ve Nare, yaşananları anlattı. “Biz dün gece Şahin ile kaçacaktık. Zordu bu kararı almak.” diyerek yaşadığı içsel çatışmayı dile getirdi. Cihan, kardeşine konağa dönmeyi teklif etti fakat Nare, anasının kendisine rahat vermeyeceğini düşündüğü için bu teklifi kabul etmedi. Kardeşine yardım etmeye çalışan Cihan, Nare’nin sözleriyle paramparça oldu: “Özür dilerim… Hep sen bizi düşünüyorsun abi, ben de seni düşünmek istiyorum.”

Zerrin’in ifadelerini değiştirmesi konusunda baskı yapan Ecmel, ailesi ile Kaya arasında kalan Zerrin’i zor bir tercih yapmaya zorladı. Ecmel’i etkisiz hale getirmeye kararlı olan Sadakat, Cihan’dan habersiz yeni bir plan yapıyor: “Hastaneden canlı çıkmayacak! İşi bitirmeden dönmeyeceksiniz…” Cihan, Alya’nın eve gelmemesinin ardından nöbete kaldığını öğrenince hastaneye koştu. Aralarındaki tatlı atışmalar, aralarındaki yakınlaşmanın başlamasına zemin hazırladı. Alya, Nare’ye Boran’ın videosunu izlediğini söyledi. Cihan, Deniz’in doğum günü olduğunu öğrenince konağı süsleyip sürpriz bir parti hazırladı.

GEÇMİŞİN SIRLARI ORTAYA ÇIKIYOR

Sürpriz hediyelerle dolu bir gün geçiren Deniz, “Babam yok ama iyi ki sen varsın,” diyerek Cihan’a minnettarlığını bildirdi. Nare ile abisi arasındaki konuşma, Cihan’ı kaçma arzusuyla yüzleştirdi. Abisinin karşısında “Mine’ye tutunuyorsun çünkü Alya’ya aşık olmaktan korkuyorsun.” diyerek gerçekleri dile getirdi. Deniz, annesinin ata binmesi için ısrar etti ve Cihan, yeğeninin bu isteğini geri çevirmedi. Alya’nın parmaklığında yüzüğün olmadığını gören Cihan, sebebini sordu. Alınan cevap Cihan’ı mutlu etti: “Ben vedamı ettim.” Boran’ın bundan sonraki durumunu sadece oğlunun babası olarak görmek isteyen Alya, Zeynep ile Cihan’ı imam nikahı kıymaya ikna etmek için Sadakat’in planı suya düştü ve Cihan, Ecmel’in öldürülmesine engel oldu. Cihan, bir kez daha annesi ile karşı karşıya gelirken hayatının en büyük sırrını öğrendi: “Boran’ımın babası Ecmel.”