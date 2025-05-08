Alzheimer Hastalığı İçin Erken Önlemler Önemli

UNUTKANLIK VE DEMANS: DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Alparslan Şahin, “Herkes ufak tefek şeyler unutuyor. Bu günlük yaşamımızı olumsuz etkilemiyor. Ama etkilemeye başladığı zaman veya yakın çevremiz de bizim unutkanlığımızdan haberdarsa onlar da bunu gözlüyorsa muhakkak ertelenmeden hekime gidilmeli.” diyerek unutkanlık konusunda dikkat edilmesi gereken noktaları vurguladı. Uzun yıllar boyunca demans, Alzheimer ve Parkinson hastalıkları üzerinde çalışmalar yaptığını belirten Şahin, belli bir yaş üstünde unutkanlığın normal olarak görülmesinin yanlış olduğunu ifade etti. “Yaşlı insanın bunamasının normal olduğu sanılıyor. Bu neredeyse tüm toplumlarda var olan bir durum. Son yıllarda Alzheimer derneklerinin de girişimiyle bu anlayış biraz azaldı. Ama hala varlığını koruyor.” dedi.

İLAÇ KULLANIMI VE KORUNMA YÖNTEMLERİ

Unutkanlık sorunu olan bireylerin kliniklere başvuruyu ihmal ettiğine dikkat çeken Şahin, tanı konulan hastalar arasında ilaç uyumsuzluklarının yaygın olduğunu da aktardı. “Sıklıkla ilaç kullanmıyorlar ya da kullansalar bile bırakıyorlar. Oysa bu ilaçlar ömür boyu kullanılması gereken ilaçlar.” diyen Şahin, toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı. Korunma konusuna değinen Şahin, “Yüzde 100 koruyucu bir faktör yok. Sosyal olmak, yiyeceğimize içeceğimize dikkat etmek, okuyup yazmak, hobilerinizin olması gibi şeyler koruyucu faktörler.” açıklamasında bulundu.

ALZHEIMER HASTALIĞI VE YENİ İLAÇLAR

Alzheimer hastalığının tedavisi için 2000’li yılların başından bu yana bazı ilaçların kullanıldığını ancak bu ilaçların etkilerinin sınırlı olduğunu belirten Şahin, “Hastalığın doğrudan fizyopatolojisine yönelik olarak hastalığı durdurma potansiyeli ilaçlardı bunlar.” dedi. Bu ilaçların etkilerinin hayvan çalışmalarında iyi sonuçlar verdiğini ancak insanlarda aynı başarıyı gösteremediğini anlattı. Türkiye’de bir firmanın yeni bir ilaç için Bakanlığa başvurduğunu ifade eden Şahin, “Tabii fiyat çok yüksek, etki de yüzde 30 civarında. Onaylanır mı bilmiyorum.” şeklinde sözlerine ekledi.

AKTİF YAŞAMIN ÖNEMİ

Alzheimer hastalığından korunmak için önerilerde bulunan Şahin, “En kestirmesi kalbimize iyi gelen şey beynimize de iyi geliyor. Kolesterol içeriği düşük yiyeceklerle beslenmek, Akdeniz tipi bir diyet yapmak, spor yapmak, sosyal olarak aktif olmak.” ifadesini kullandı. Her türlü aktivitenin erken yaşlarda yapılmasının daha etkili olduğunu belirten Şahin, “60-70’li yıllarda başlarsanız çok fazla bir işe yaramıyor.” dedi. Omega 3, ginkgo biloba gibi takviyelerin koruyucu etkisinin bulunmadığını söyledi.

AİLEDEN GELEN RİSKLER

Her unutkanlığın ciddiye alınması gerektiğini vurgulayan Şahin, “Her unutkanlık bir demans başlangıcı değildir ama her unutkanlık değerlendirmeye tabi tutulmalıdır.” ifadelerini kullandı. Ailede Alzheimer hastalığı bulunmasının riski artırdığını belirten Şahin, “Ailede bir Alzheimer hastasının bulunması özellikle anne babanızda, birinci derece akrabalarınızdan varsa sizin olasılığınız ailesinde Alzheimer hastası bulunmayanlara göre iki kat artıyor.” dedi. Unutkanlığın günlük yaşamı etkilemeye başladığında mutlaka bir hekime başvurulması gerektiğini vurgulayan Şahin, kronikleşen uykusuzluk, kötü beslenme ve zararlı alışkanlıkların demansı doğrudan yapmadığını ancak riskini artırdığını ifade etti.