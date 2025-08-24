Alzheimer Hastası Adam Bulundu Cansız

ALZHEIMER HASTASI YAŞLI ADAMIN KAYBI

Mersin’in Erdemli ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Alzheimer hastası Veli Akgül, yaşadığı mahalleden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Aile fertleri, yaşlı adamın otomobiliyle evinden çıktığını öğrendikten sonra kaybolmasıyla ilgili endişelenmeye başladı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SONUCU BULUNDU

Edinilen bilgilere göre, Veli Akgül, 3 gün önce gece saatlerinde evinden çıkıp akaryakıt istasyonundan gaz aldıktan sonra Mersin istikametine hareket etti. Aile üyeleri, sabahın erken saatlerine kadar Mersin içerisinde dolaşmış olabileceğini öğrendi. En son, Veli Akgül’ün merkezi Yenişehir ilçesindeki Edip Buran Spor Salonu çevresinde, önceki sabah 07.30 sularında görüldüğü bilgisi alındı.

Aile fertleri, güvenlik güçlerine bilgi vererek kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlattı. 3 gün süren arama faaliyetleri neticesinde, Akgül’e ait 33 VL 602 plakalı kırmızı otomobil, Mezitli ilçesi Çiftlikköy Mahallesi’nde ormanlık bir alanda bulundu. Bulunan aracın etrafında, aile ve yakınlarının oluşturduğu yaklaşık 100 kişilik bir ekip, bölgedeki arama çalışmalarını sürdürdü.

CENAZE OTOPSİ İÇİN HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

Yapılan arama sonucunda yaşlı adamın cansız bedeni bulundu. Güvenlik güçleri, olay yerinde gerekli incelemeleri yaptıktan sonra cenazeyi otopsi için hastane morguna kaldırdı. Cenazenin bugün Karaman’ın Ermenek ilçesine götürülerek defnedileceği bilgisi verildi.