Alzheimer Hastası Aranıyor, Jandarma Destekli

ALZHEİMER HASTASI KADIN İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, Alzheimer hastası olan 86 yaşındaki Hayriye Şen, evinden ayrıldıktan sonra geri dönmemesi üzerine arama çalışmaları başladı. İncirliova’nın Karabağ Mahallesi’nde yaşamını sürdüren Hayriye Şen, gece saatlerinde evini terk etti.

İLK GİZLİLİK

Kadının evde olmadığını fark eden yakınları, durumu hemen jandarmaya bildirdi. Bu ihbar üzerine, Şen’in bulunabilmesi için geniş çaplı arama faaliyetleri başlatıldı. Jandarma ekipleri, mahalle çevresinde aktif bir arama çalışması yürütüyor.

VATANDAŞ DESTEK VERİYOR

Arama çalışmalarına, mahallede yaşayan vatandaşlar da katılarak destek veriyor. Hayriye Şen’in bulunması için çabalar devam ediyor.