Alzheimer Hastası Ceylan İçin Arama Başlatıldı

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Samsun’un Alaçam ilçesinde evden ayrıldıktan sonra kaybolan 55 yaşındaki Alzheimer hastası Vedat Ceylan’ı bulmak amacıyla arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ceylan, sabah saat 05.00 civarında Yenicami Mahallesi’ndeki evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayınca ailesi kayıp ihbarında bulundu. Hemen harekete geçen Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hem teknik hem de fiziki takip yapmak için gerekli adımları attı.

İZİ BULMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yapılan incelemeler sonucunda, Ceylan’ın telefon sinyalinin, Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı’nın yetki alanındaki Kapaklı Mahallesi’nde tespit edildiği belirlendi. Bu konum doğrultusunda, Alzheimer hastası Vedat Ceylan’ı bulmak için bölgedeki ortak arama kurtarma operasyonu başlatıldı. Operasyona, Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan 24 personel, Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden 15 personel, Alaçam Belediyesi Zabıta Amirliği’nden 10 personel ve AFAD’dan 9 personel katılıyor. Ayrıca, yerel vatandaşlar da arama faaliyetlerine destek veriyor. Ekipler, Ceylan’ın izini sürmek için Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alıyor.