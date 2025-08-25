Alzheimer Hastası Dere Yatağında Ölü Bulundu

ALZHEİMER HASTASI BULUNDU

Bartın’ın Ulus ilçesinde yakınları tarafından haber alınamayan Alzheimer hastası, bir dere yatağında ölü olarak bulundu. Kasımlar Mahallesi’nde önceki gün öğle saatlerinde Kamil Kuru (65) için yakınları, durumu emniyet ve AFAD ekiplerine bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Ekipler, Kuru’yu evinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki dere yatağında hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık personelinin gerçekleştirdiği kontrolde Kuru’nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Kuru’nun cenazesi, otopsi yapılması amacıyla Bartın Devlet Hastanesi’ne götürüldü.