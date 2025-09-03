Haberler

Alzheimer Hastası Kadın Aranıyor

KAYIP ALZHEIMER HASTASI KADIN ARANIYOR

Aydın’ın İncirliova ilçesinde gece saatlerinde evinden çıkan ve bir daha izine rastlanamayan alzheimer hastası kadın için arama çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, Karabağ Mahallesi’nde yaşayan Hayriye Şen, dün gece saat 02.30 sularında evinden ayrıldı. Uzun süre geri dönmeyen yaşlı kadının yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Hayriye Şen için İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ve JAK ekipleri, mahalle çevresinde arama faaliyetlerine başladı. Mahalle sakinleri de bu çalışmalara destek veriyor. Ekipler, Şen’i görenlerin durumu hemen güvenlik güçlerine bildirmelerini istedi. Arama çabaları kesintisiz olarak sürüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Vatandaşlar Camileri Doldurdu, Mevlit Okundu

Mevlit Kandili nedeniyle Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik'teki camiler yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar, dualar ederek bu özel günü coşkuyla kutladı.
Haberler

Gerze’de Yaralı Baykuş Korumaya Alındı

Sinop'un Gerze ilçesinde bir aracın çarptığı peçeli baykuş, Zabıta ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi için Doğa Koruma ekiplerine teslim edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.