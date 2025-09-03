Alzheimer Hastası Kadın Aranıyor

KAYIP ALZHEIMER HASTASI KADIN ARANIYOR

Aydın’ın İncirliova ilçesinde gece saatlerinde evinden çıkan ve bir daha izine rastlanamayan alzheimer hastası kadın için arama çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, Karabağ Mahallesi’nde yaşayan Hayriye Şen, dün gece saat 02.30 sularında evinden ayrıldı. Uzun süre geri dönmeyen yaşlı kadının yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Hayriye Şen için İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ve JAK ekipleri, mahalle çevresinde arama faaliyetlerine başladı. Mahalle sakinleri de bu çalışmalara destek veriyor. Ekipler, Şen’i görenlerin durumu hemen güvenlik güçlerine bildirmelerini istedi. Arama çabaları kesintisiz olarak sürüyor.