Alzheimer Hastası Kadın Kayboldu

ALZHEİMER HASTASI KADINDAN HABER ALINAMIYOR

Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde, 80 yaşındaki Alzheimer hastası bir kadın 2 gündür kayıp durumda. Ekipler, kokuya hassas köpekler ve dron ile birlikte bölgede arama çalışmaları yürütüyor. Gündoğmuş ilçesi Ortakonuş Mahallesi’nde yaşayan Naciye Akdağ, önceki gün saat 18.00 civarında evinden çıkarak geri dönmedi. Oğul Şahin Akdağ, durumu fark ettikten sonra mahalle muhtarı İsa Boz’a ulaştı. Bunun üzerine muhtar bölgeye gerekli yardımların götürülmesi için ihbarda bulundu.

GÜVENLİK GÜÇLERİ BÖLGEDE ARAMA YAPMAKTA

Akdağ’ın bulunması için geniş çaplı arama faaliyeti başlatıldı. Bölgeye AFAD, JAK, komando timi ve jandarma ekipleri gönderildi. Dün sabah saatlerinden itibaren de arama faaliyetlerine kokuya hassas iki köpek ve dron desteği eklendi. Gün süresince devam eden aramaların akşam havanın kararmasıyla durdurulduğu, sabah saatlerinde takviye ekiplerin yeniden çalışmalara katılacağı bildirildi. Naciye Akdağ’a ait henüz bir iz bulunamazken ailesinin endişeli bekleyişinin sürdüğü ifade ediliyor.