Alzheimer Hastası N.S, Ormanlık Alanda Bulundu

KAYIP ALZHEİMER HASTASI BULUNDU

Yalova’nın Termal ilçesinde kayıp olarak aranan 83 yaşındaki Alzheimer hastası N.S, ormanlık alanda bulundu. Alınan bilgilere göre, Termal ilçesi Yenimahalle köyünde yaşayan eşi M.S, Termal İlçe Jandarma Komutanlığına giderek Alzheimer hastası kocası N.S.’nin evden izinsiz ayrıldığını ve yaptığı aramalarda kendisini bulamadığını ifade etti.

ORMANLIK ALANDA GÜVENDE BULUNDU

Olayın duyulmasının ardından hemen bölgedeki arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan aramalar neticesinde, kaybolan N.S. evine 1 kilometre mesafedeki ormanlık alanda oturur vaziyette bulundu. Yaşlı adam, gerekli sağlık kontrolleri yapılmak üzere 112 sağlık ekibine teslim edildi.

Bali’deki Sel Felaketi 19 Can Aldı

Bali Adası ve Doğu Nusa Tenggara'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 19 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi kayboldu. Sel sularının binaları yıktığı görüntüler sosyal medyayı etkiledi.
Darıca’da Hırsızlık Olayı Gerçekleşti

Darıca'da hırsızlık için bir apartmana giren iki kişi, kapıları açamayınca daire önündeki yeni ayakkabıları çaldı. O anlar güvenlik kameralarına kaydedildi.

