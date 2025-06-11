ALZHEİMER Hastası Nazmi Allın Bulundu

KAYBOLAN ALZHEIMER HASTASI BULUNDU

Denizli’de 90 yaşındaki Alzheimer hastası Nazmi Allın, sabah saatlerinde kaybolduktan sonra akşam saatlerinde arama kurtarma çalışmalarıyla sağ olarak bulundu. Edinilen bilgilere göre; Honaz ilçesinin Kızılyer Mahallesi’nde 10 Haziran 2025 Salı günü saat 11.00 sularında kaybolduğu bildirilen Nazmi Allın için hızlıca arama çalışması başlatıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI HIZLA BAŞLADI

İhbar üzerine harekete geçen Jandarma, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekipleri, bölgede detaylı saha çalışması gerçekleştirdi. Saat 22.25’te AFAD’ın drone desteğiyle yapılan taramalarda yaşlı adamın yeri bulunabildi. AKUT ekiplerince güvenli bir şekilde sağ olarak bulunan Allın’a ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından saat 22.55’te sağlık ekiplerine teslim edilen Allın, sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla ambulansla hastaneye götürüldü. Bu durum, toplulukta büyük bir rahatlama sağladı.