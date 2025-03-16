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Alzheimer Hastası Şehzat Gevker’in Cansız Bedeni Bulundu

HASTA KAYBOLDU

Erzurum’un Palandöken ilçesinde, “Camiye gidiyorum” diyerek evinden ayrılan alzheimer hastası Şehzat Gevker, bir daha haber alınamadan kayboldu. 82 yaşında, üç çocuk babası olan emekli Şehzat Gevker, 13 Mart akşamı camide namaz kılmak üzere evden çıkmıştı.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Babası Şehzat Gevker’in derhal evine dönmemesi üzerine Ünsal Gevker, korkunç bir endişeyle Palandöken İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine, polis ve jandarma ekipleri hızla arama çalışmalarına başladı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bugün, üzücü bir haber geldi. Şehzat Gevker’in cansız bedeni, Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Tokiler mevkiinin üst kısmındaki bir boş arazide, inşaat çalışanları tarafından keşfedildi. Hemen polis ekiplerine bildirildi. Aynı zamanda tansiyon ve şeker hastası olan yaşlı adamın cansız bedeni, detaylı bir otopsi için adli tıpa götürüldü. Olayla ilgili olarak soruşturma ve inceleme çalışmaları sürüyor.

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