Alzheimer Hastası Şehzat Gevker Kayboldu

ALZHEİMER HASTASI ŞEHZAT GEVKER’İN KAYBI

Erzurum’un Palandöken ilçesinde “Camiye gidiyorum” diyerek evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 82 yaşındaki Alzheimer hastası Şehzat Gevker’in ailesi, onun bulunması için polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu. Üç çocuk babası emekli işçi olan Gevker, 13 Mart akşam saatlerinde camiye gitmek üzere evinden ayrıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Şehzat Gevker’in eve dönmemesi üzerine oğlu Ünsal Gevker, babasının hayatından endişe ederek Palandöken İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine polis ve jandarma ekipleri hemen arama çalışmaları başlattı.