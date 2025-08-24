Alzheimer Hastası Yusuf Bayraktar Kayboldu

KAYBOLAN YUSUF BAYRAKTAR İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İstanbul Arnavutköy’de 15 Ağustos’ta kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer hastası Yusuf Bayraktar hakkında günlerdir herhangi bir bilgi alınamıyor. Ailesi, arama çalışmalarını desteklemek amacıyla afişler bastırarak dağıttı ve aynı zamanda polis ile AFAD ekipleri de çayırlık bölgelerde dron destekli arama yapıyor. Olay, 15 Ağustos sabahı gerçekleşti; Alzheimer hastası Yusuf Bayraktar, evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Bayraktar’ın en son Arnavutköy Merkez Camii çevresinde ve Arnavutköy Devlet Hastanesi’nin çıkışında güvenlik kameralarına yansıdığı öğrenildi.

AİLE YARDIM İSTİYOR

Kaybolan yaşlı adam için ailesi, fotoğraf ve bilgilerin bulunduğu afişleri esnafa dağıtarak cadde ve sokaklarda Bayraktar’ı aramaya başladı. Yakınları, kadınlar ve çocuklar, sokak sokak gezerek yaşlı adamı görenlerden bilgi almak için çaba gösteriyor. Aile, Yusuf Bayraktar’ın sağlığı hakkında endişe taşıdıklarını belirterek yetkililerden yardım talep ediyor. Polis ve AFAD ekipleri, kaybolan adam için geniş çaplı arama çalışmaları yürütmeye devam ediyor. Dron destekli aramalar çayırlık ve kırsal alanlarda devam etmekte.

Kaybolan Yusuf Bayraktar’ın yakını Nihal Eren, yaşanan durumu şu şekilde aktardı: “Eniştem Yusuf Bayraktar kayıp. 90 yaşında. Alzheimer başlangıcı vardı, unutkanlığı oluyordu. 8 gündür kendi imkanlarımızla aramaya çalışıyoruz, yetkililerden yardım talep ediyoruz. Normalde her gün dışarı çıkardı, meydana gelir esnaflarla vakit geçirirdi. O gün yine çıkmış, ama eve dönmeyince aramaya başladık. En son Arnavutköy Devlet Hastanesi’nin çıkışında Sultangazi istikametine doğru yürürken görülmüş. 8 gündür eş, dost, akraba hep beraber gece gündüz ormanlarda ve çevrede arıyoruz. Nereden ihbar gelse hemen gidiyoruz. Hepimiz el birliğiyle arıyoruz.”