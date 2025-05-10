Alzheimer Riskini Artıran Obezite Var

BESLENME ALIŞKANLIĞI VE ALZHEIMER RİSKİ

Üsküdar Üniversitesi’nin Kurucu Rektörü ve Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Alzheimer hastalığının oluşumunun ve artış sebeplerinin beslenme alışkanlıklarıyla doğrudan ilgili olduğunu belirtiyor. Tarhan, obezitenin Alzheimer riski üzerinde artırıcı bir etki yarattığını vurguluyor. Şu anda Antalya’nın Kemer ilçesinde “Gıda Üretiminde Sürdürülebilirlik” temasıyla düzenlenen 4. Uluslararası Gıda Kimyası Kongresi’nde, Üsküdar Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Kimyagerler Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen özel oturumda “Gıda Kimyasından Beyin Kimyasına: Beyin-Besin İlişkisi” konusunu ele aldı.

BEYİN-BAĞIRSAK AKSI VE NÖRO BESLENME

Tarhan, gıda kimyası ile insan beyni arasındaki ilişkinin iki ana yönünü incelediğini ifade ediyor: “beyin-bağırsak aksı” ve “nöro beslenme”. Nöro beslenme, beyin ve beslenme arasındaki ilişkiyi inceleyen bilimsel bir alan olarak öne çıkıyor. Tarhan, araştırmalara göre tüketilen gıdaların bireylerin davranışları ve kişilikleri üzerinde etkili olduğunu, bu etkilerin epigenetik mekanizmalarla nesillere aktarılma potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor. Ayrıca, haz odaklı yaşam tarzının beyindeki mutluluk hormonu serotonini azalttığını ve depresyon riskini artırdığını dile getiriyor.

MİKROPLASTİKLER VE OTİZM

Tarhan, beyinde tespit edilen mikroplastiklerle ilgili de önemli uyarılarda bulunuyor. Bu durumun küresel kirlenmenin endişe verici bir sonucu olduğunu ifade eden Tarhan, “Beyne burundan girmiş, en çok oralarda var. Solunumla bir gripal esnada rahatlıkla yol buluyor, gidiyor, beyine yerleşiyor,” diyor. Ayrıca, otizmde beslenmenin ve bağırsak mikrobiyotasının kritik rolüne dikkat çeken Tarhan, bu unsurların özellikle çocuklar üzerinde incelenmesi gerektiğini vurguluyor. Dünyada otizm vakalarının artış gösterdiğini söyleyen Tarhan, tanı ve klinik vakalarında da ciddi bir artış olduğuna dikkat çekiyor.

OBEZİTENİN ALZHEIMER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Alzheimer hastalığında obezitenin sıkça görüldüğüne de değinen Tarhan, “Alzheimer hastalığının oluşum ve artış sebeplerinden biri de bireylerin beslenme alışkanlıklarıdır. Günümüzde Alzheimer hastalarında obezitenin sıkça görülmesi dikkati çekiyor,” şeklinde konuşuyor. Tarhan, obezitenin beyindeki hücrelerin daha erken yıpranmasına yol açtığını ve bunun Alzheimer riskini artırdığını belirtiyor. Yanlış beslenme ile bağlantılı olan bu durumun, özellikle karbonhidrat ağırlıklı diyetlerin risk taşımakta olduğunu ifade ediyor.

DÜNYADA OBEZİTE VE GELECEĞİN NÖROKİMYASI

Son olarak, duygusal yeme tarzının da obeziteyi artıran bir etken olduğunu belirten Tarhan, Türkiye’nin obezite yaygınlığında dünya genelinde üçüncü sırada yer aldığını ifade ediyor. Beslenme ile kimya arasındaki yakın ilişkiye dikkat çeken Tarhan, gelecekte nörokimyada önemli gelişmelerin kaydedileceğini ve açlığı, tokluğu etkileyen yeni ilaçların bu alandan çıkacağını vurguluyor.