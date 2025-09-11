Amadea, ABD Tarafından Açık Artırmaya Çıkarıldı

ABD HÜKÜMETİ TARAFINDAN AÇIK ARTIRMAYA ÇIKARILDI

Dünyanın en pahalı süper yatlarından birisi olan Amadea, ABD hükümeti tarafından açık artırmaya çıkarıldı. Uzunluğu 106 metre olan bu yat, bir sonsuzluk havuzu, sekiz yatak odası, sauna ve helikopter pisti gibi özellikler taşıyor. Açık artırma, 10 Eylül Çarşamba günü kapalı teklif usulüyle gerçekleştirildi ancak sonuç henüz açıklanmadı. Açık artırmaya katılmak isteyenlerin, 10 milyon dolarlık depozito yatırması gerektiği belirtildi.

AMADEA’NIN GEÇMİŞİ

Amadea isimli süper yat, 2022 yılının Mayıs ayında Fiji açıklarında ABD Adalet Bakanlığı’na bağlı KleptoCapture timleri tarafından el konulmuştu. Bu tim, Rusya’nın Ukrayna savaşı sonrası Rus oligarkların “haksız kazançlarını takip etmek” ve onlara yönelik yaptırımları uygulamak amacıyla kurulmuştu. ABD, 2022 yılında bu yat için 230 milyon dolar değer biçeceğini açıklamıştı. Yetkililer süper yatın Rus siyasetçi ve işadamı Süleyman Kerimov’a ait olduğunu belirtirken, Kerimov bu iddiaları reddediyor.

HUKUKİ BELİRSİZLİKLER DEVAM EDİYOR

KleptoCapture timleri tarafından el konulan süper yatlar, uçaklar ve lüks gayrimenkuller hukuki belirsizlik içerisinde kalmaya devam ediyor. Geçen yıl ABD Kongresi, Ukrayna’nın askeri savunmasını güçlendirmesi amacıyla el konulan Rus varlıklarının Ukrayna’ya transfer edilmesini öngören bir yasa kabul etmişti. Ancak, bu süreçte KleptoCapture timi, Donald Trump’ın başkanlığı döneminde Adalet Bakanı olarak atanan Pam Bondi tarafından lağvedilmişti.

YATIN GELECEĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER

2017 yılında tamamlanan ve o dönemde 325 milyon dolara mal olan Amadea’nın, devir sürecindeki olası sıkıntılar nedeniyle çok daha düşük bir fiyata alıcı bulması bekleniyor. Satış sürecinin yıllar sürebileceği öngörülüyor ve şu anda yat California’da, San Diego limanında yer alıyor. BBC, 2022 yılındaki el koyma sonrası süper yatta çekim izni almayı başarmıştı. Amadea, bir uçak pisti ve 10 metrelik bir sonsuzluk havuzuna sahip. Ayrıca, süper yatta spor salonu, güzellik salonu, sinema ve şarap mahzeni de bulunuyor.

KERİMOV’UN İDDİALARI VE HUKUKİ SÜREÇ

Mart ayında New York’ta yapılan duruşmada hakim Dale Ho, süper yatın ABD hükümetine devrini onayladı. Hükümet, süper yatı Fraser Yacht adı verilen bir aracı şirket üzerinden satışa çıkardı. Yargıç, süper yatın “Süleyman Kerimov’un ailesine ait olduğuna” dair yeterli kanıt bulunduğunu da belirtti. Ancak Kerimov, yat sahipliği iddialarını reddediyor. Kerimov’un 59 yaşında olduğu ve Forbes dergisine göre Rusya’nın en zengin isimleri arasında bulunduğu ifade ediliyor.

KUDAINATOV’UN İDDİALARI

Eski Rosneft CEO’su Eduard Khudainatov ise 2023 yılında yatın kendisine ait olduğunu öne sürdü. Khudainatov, Avrupa Birliği yaptırımları altında olmasına rağmen ABD tarafından yaptırım uygulanmıyor. Khudainatov’un avukatı Adam Ford, savcıların Kerimov’un Amadea’nın sahibi olduğunu kanıtlayacak tanıkları olmadığını öne sürüyor. Ancak savcılar, Khudainatov’un Kerimov adına “sahte sahiplik” iddiasında bulunduğunu savunuyor. Mart ayında verilen kararda, yargıç Khudainatov’un geçerli bir iddiasının olmadığına dair hüküm vererek açık artırmanın ilerlemesini sağladı.

EL KONMA SÜRECİ VE MASRAFLAR

Mahkeme kayıtlarına göre ABD’nin ilgili kurumları, Haziran 2022’deki el koyma işleminden sonra nakliye, bakım, depolama ve diğer masraflar için toplamda 32 milyon dolar harcadı. Süper yat Amadea’nın geleceği ve satışı, bu hukuki süreçler ve belirsizlikler nedeniyle karmaşık bir durum ortaya koyuyor.