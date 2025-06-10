Haberler

Amadeus, 16 Haziran’da Harbiye’de

AMADEUS, HARBiYE CEMİL TOPUOĞLU AÇIK HAVA’DA

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ile Piu Entertainment iş birliğiyle sahnelenen “Amadeus”, 16 Haziran’da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda tiyatroseverlerle buluşacak. Dünya müzik tarihinin önemli figürleri Mozart ve Salieri’yi merkezine alan bu eser, Peter Shaffer’in metninden uyarlanıyor ve yönetmen Işıl Kasapoğlu tarafından sahneye konuyor. Oyun, altıncı sezonunda gösterimlerine devam ediyor.

SELÇUK YÖNTEM’DEN HEYECANLI AÇIKLAMA

Tiyatrodan yapılan açıklamada, oyuncu Selçuk Yöntem’in görüşlerine yer verildi. Yöntem, “Harbiye Açık Hava’da ilk defa bir tiyatro oyunu oynayacağım. 5 bin kişiye oynamak heyecanlı olacak. Onun için hepimiz ekip olarak o günü bekliyoruz.” şeklinde ifade etti. Yöntem, “Salieri” rolünü üstlenirken, Tansu Biçer “Mozart” ve Özlem Öçalmaz “Costanze” karakterlerini canlandırıyor. Oyun, şimdiye kadar gerçekleştirilmiş kapasitesi en yüksek temsilini sunacak.

18. YÜZYIL VIYANA’SINA YOLCULUK

Görkemli sahne tasarımı ve etkileyici atmosferiyle izleyiciyi 18. yüzyıl Viyana’sına götüren “Amadeus”, 21 Kasım’da Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde, 22 Kasım’da ise Gaziantep Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde sahnelenmeye devam edecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Samsun’da Otomobil Öğrenciye Çarptı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi R.A, bir otomobilin çarpması sonucu hafif yaralı olarak hastaneye sevk edildi.
Haberler

Ferdi Zeyrek’in Eşi Nurcan Zeyrek

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in özel hayatı gündemde. Özellikle eşi Nurcan Zeyrek hakkında merak edilen sorular artıyor; yaş, meslek ve faaliyet alanı gibi detaylar bekleniyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.