Amadeus, 16 Haziran’da Harbiye’de

AMADEUS, HARBiYE CEMİL TOPUOĞLU AÇIK HAVA’DA

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ile Piu Entertainment iş birliğiyle sahnelenen “Amadeus”, 16 Haziran’da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda tiyatroseverlerle buluşacak. Dünya müzik tarihinin önemli figürleri Mozart ve Salieri’yi merkezine alan bu eser, Peter Shaffer’in metninden uyarlanıyor ve yönetmen Işıl Kasapoğlu tarafından sahneye konuyor. Oyun, altıncı sezonunda gösterimlerine devam ediyor.

SELÇUK YÖNTEM’DEN HEYECANLI AÇIKLAMA

Tiyatrodan yapılan açıklamada, oyuncu Selçuk Yöntem’in görüşlerine yer verildi. Yöntem, “Harbiye Açık Hava’da ilk defa bir tiyatro oyunu oynayacağım. 5 bin kişiye oynamak heyecanlı olacak. Onun için hepimiz ekip olarak o günü bekliyoruz.” şeklinde ifade etti. Yöntem, “Salieri” rolünü üstlenirken, Tansu Biçer “Mozart” ve Özlem Öçalmaz “Costanze” karakterlerini canlandırıyor. Oyun, şimdiye kadar gerçekleştirilmiş kapasitesi en yüksek temsilini sunacak.

18. YÜZYIL VIYANA’SINA YOLCULUK

Görkemli sahne tasarımı ve etkileyici atmosferiyle izleyiciyi 18. yüzyıl Viyana’sına götüren “Amadeus”, 21 Kasım’da Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde, 22 Kasım’da ise Gaziantep Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde sahnelenmeye devam edecek.