Amadeus, 16 Haziran’da sahnelenecek

AMADEUS OYUNUNUN SAHNELENME TARİHİ

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ile Piu Entertainment işbirliğiyle sahneye koyulan “Amadeus”, 16 Haziran’da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda izleyicilerle buluşacak. Tiyatrodan yapılan açıklamada, Peter Shaffer’in eserinden uyarlanan ve müzik tarihinin iki önemli ismi olan Mozart ile Salieri’yi merkeze alan “Amadeus”, yönetmen Işıl Kasapoğlu’nun rejisiyle, altıncı sezonunda sahne almaya devam ediyor.

SEYİRCİ HEYECANI VE KADRO

Yapılan açıklamada, oyuncu Selçuk Yöntem’in görüşlerine de yer verildi. Yöntem, “Harbiye Açık Hava’da ilk defa bir tiyatro oyunu oynayacağım. 5 bin kişiye oynamak heyecanlı olacak. Onun için hepimiz ekip olarak o günü bekliyoruz.” şeklinde ifade etti. Oyunda Selçuk Yöntem “Salieri”, Tansu Biçer “Mozart” ve Özlem Öçalmaz “Costanze” karakterlerini canlandırıyor.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE

Büyük kapasiteyle sahnelenecek bu oyun, görkemli sahne tasarımı ve etkileyici atmosferi ile izleyicileri 18. yüzyıl Viyana’sına götürecek. “Amadeus”, ayrıca 21 Kasım’da Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür Merkezi, 22 Kasım’da ise Gaziantep Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde sahne alacak.