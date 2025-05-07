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Amanda Holden, ALH Beauty Kurdu

GÜZELLİK SEKTÖRÜNE GİRİŞİM

Televizyon dünyasının öncü isimlerinden Amanda Holden, yeni bir girişime imza atarak güzellik sektörüne adım atıyor. Britain’s Got Talent jürisi ve Heart radyo sunucusu olan 54 yaşındaki Holden, ALH Beauty Ltd adlı kendi adını taşıyan yeni şirketini kurdu. Bu şirket, özel mağazalarda kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin satışı yapmayı planlıyor.

MARKA ADI VE AMAÇ

“ALH” ifadesi, Amanda’nın tam adı olan Amanda Louise Holden’ın baş harflerinden oluşuyor. Daha önce kolajen takviyesi markası Revive Collagen’in elçisi olan yıldız isim, bu kez tamamen kendi markası ile piyasada yer almayı hedefliyor. Holden, bu yeni projeyle birlikte güzellik alanında kendine sağlam bir yer edinmeyi amaçlıyor.

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