Haberler

Amanos Dağları’nda Orman Yangını Kontrol Altında

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Osmaniye’de Amanos Dağları’nın eteklerinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı hızlı müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının ardından bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildiriliyor.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Amanos Dağları eteklerinde meydana gelen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar başlatıldı. Olay yerine gönderilen orman işletme ekipleri, itfaiye ve gönüllü vatandaşların desteğiyle alevlerin hızlı bir şekilde büyümesi önlendi. Yangının söndürme işlemlerine helikopter ve arazözler de dahil edildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yangın, etkisi büyümeden söndürüldü ve bölgede şu anda soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yangınla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Bucak’ta Damat Öldüren Kayınpeder Tutuklandı

Bucak'ta bir adam, damadının evinin önüne tır park etmesine sinirlenerek onu av tüfeğiyle vurdu ve sonrasında tutuklandı.
Haberler

Aydın’da, Baba ve Oğlu Göçükte Kaldı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde su hattı döşeme çalışması sırasında yaşanan göçükte bir baba kurtulmayı başarırken, oğlu hayatını kaybetti. Annenin yürek yakan feryatları ise duyuldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.