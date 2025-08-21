Amanos Dağları’nda Orman Yangını Kontrol Altında

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Osmaniye’de Amanos Dağları’nın eteklerinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı hızlı müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının ardından bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildiriliyor.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Amanos Dağları eteklerinde meydana gelen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar başlatıldı. Olay yerine gönderilen orman işletme ekipleri, itfaiye ve gönüllü vatandaşların desteğiyle alevlerin hızlı bir şekilde büyümesi önlendi. Yangının söndürme işlemlerine helikopter ve arazözler de dahil edildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yangın, etkisi büyümeden söndürüldü ve bölgede şu anda soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yangınla ilgili gelişmeler takip ediliyor.