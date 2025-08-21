Amanos Dağları’ndaki Yangın Kontrol Altında

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

OSMANİYE’de, Amanos Dağları’nın eteklerinde başlayan orman yangını, ekiplerin hem havadan hem de karadan müdahalesi sayesinde hızlı bir şekilde kontrol edildi. Yangın, Zorkun Yaylası Kuyucak mevkisinde öğle saatlerinde ortaya çıktı. Olayın ihbar edilmesi üzerine Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı söndürme ekipleri anında bölgeye yönlendirildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangına yapılan havadan ve karadan müdahale sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Şu an için ekiplerin, yangın sonrası güvende olması için bölgede soğutma çalışmalarına devam ettiği bildiriliyor.