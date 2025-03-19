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Amasisspor Kadın Futbol Takımı Başarıları

KADIN FUTBOLUNDA YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Amasya’nın kadın futbol takımı Amasisspor’un kurucu başkanı, antrenörü ve malzemecisi olan Mustafa Gül, yaptığı işten keyif aldığını ifade ediyor. Amasya Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Mustafa Gül, takımın kuruluş aşamasını ve gelişim sürecini aktarıyor. Gül, “Biz bu kulübü bir bahar şenliği sonucunda 8 ay önce kurduk. Eski uygarlıklar dönemindeki kadın Amazon savaşçısından ismimizi aldık. Amasyamızın daha önce kadın futbol takımı vardı. 2015 yılında çeşitli nedenlerden dolayı kapandı. Biz bu ruhu yeniden canlandırmak istedik” diyor.

Amasya’da kadın futboluna olan ilginin yüksek olduğunu vurgulayan Gül, “Amasya’da çok iyi bir potansiyel var. Kadınlar 3. Lig 22. Grup’ta mücadele veriyoruz. Bu mücadele sürecinde şu anda 4 maçta 3 galibiyetle ligin 2. sırasında yer alıyoruz” şeklinde açıklıyor. Bu yıl takımda yer alan 23 yaşındaki başarılı sporcu Şevval Dilan Çınar ise, hayallerinin peşinden koştuğunu dile getiriyor. Çınar, “Öncelikle bu takımda olduğum için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı ve Amasya’yı, özellikle antrenörümü çok seviyorum” diyerek mutluluğunu paylaşıyor.

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