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Amasra, Bayramda 150 Bin Ziyaretçi Aldı

Amasra’da Kurban Bayramı Yoğunluğu

Amasra ilçesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alıyor ve Batı Karadeniz’in önemli yaz turizmi merkezlerinden biri. Kurban Bayramı tatilinde 5 bin yatak kapasiteli otellerin hepsi doldu. Doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve yerel balık ağırlıklı mutfak kültürü ile tatilcilerin ilgisini çeken Amasra, yaklaşık 6 bin 600 kişilik nüfusuna rağmen, bayram boyunca günübirlik tatilcilerle birlikte 150 bin kişiyi ağırladı.

Amasra’ya Girişler Gözlemlendi

Bartın Emniyet Müdürlüğü verilerine göre, 4 günlük bayram tatili süresince ilçeye toplam 31 bin 866 araç giriş yaptı. Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mete Ayyıldız, “4 günlük bayram tatili oldukça güzel geçti. Özellikle çevre iller ile İstanbul ve Ankara’dan yoğun şekilde ziyaretçi ilçemize geldi. Şirin ilçemize yaklaşık 32 bin araç girişi oldu. 5 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonlarımızın tamamı doldu. Yaklaşık 150 bin günübirlik turist ilçemize gelerek, mutlu olarak ayrıldı. Amasra, bayramda sınıfı geçti diyebiliriz, şimdi yaz ayına hazırlıklarımız başladı” şeklinde açıklama yaptı.

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