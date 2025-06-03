Amasra’da Çevre Haftası İçin Temizlik Yapıldı

AMASRA’DA ÇEVRE KORUMA HAFTASI ETKİNLİĞİ

Bartın’ın Amasra ilçesindeki limanda, Dünya Çevre Koruma Haftası dolayısıyla sahil güvenlik dalgıçları temizlik gerçekleştirdi. Doğal güzelliklere sahip olan Amasra’da, 5-11 Haziran Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde sahil güvenlik dalgıçları denizden çeşitli atıkları çıkardı. Temizlik etkinliğine Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Bartın İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ve Amasra İlçe Emniyet Müdürü Sevgül Hayal katıldı.

DENİZDEN ATIKLAR ÇIKARILDI

Temizlik çalışmaları sırasında denizden pek çok lastik ve cam şişe çıkarıldı. Dalgıçların ağır lastikleri karaya çıkarması için Sahil Güvenlik ekipleri, denize salınan ip ile destek verdi. Bartın Valisi Nurtaç Arslan, lastiklerin karaya çıkarıldığı anlara tanıklık ederek, dalgıçlara verdikleri emek için teşekkür etti. Ayrıca, ekiplerin çıkardığı lastiklerden birinin köşesinde kalan bir yengeci fark eden Vali Arslan, müdahale etmelerini talep etti. Yengeç, sahil güvenlik ekipleri tarafından yeniden denize bırakıldı. Dalgıçlar, denizden çıkardıkları atıkları titizlikle kontrol etti.

ÖĞRENCİLERDEN DESTEK

İstiklal İlkokulu öğrencilerinin de katıldığı bu etkinlikte, öğrenciler “Denizler çöplük değildir” ve “Dünya Çevre Günü” yazılı pankartlarla çevre bilincine dikkat çekti. Amasra denizinde gerçekleştirdikleri temizlik görevini başarıyla tamamlayan dalgıçlar, suda “Deniz varsa hayat var” yazılı pankart açarak etkinliğin önemini vurguladı.