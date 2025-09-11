Amasra’da Gökkuşağı Görüntülendi

Amasra’da Gökkuşağı Görüntüsü

BARTIN’ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra’da, yağmur sonrası güneşin çıkmasıyla deniz üzerinde büyüleyici bir gökkuşağı ortaya çıktı. Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren aralıklarla yağmur etkili oldu ve bu durum Amasra ilçesinde de devam etti.

Renk Cümbüşü

Yağışların ardından güneşin belirmesiyle birlikte ilçe merkezinde ve deniz üzerinde gökkuşağı oluştu. Yaklaşık 10 dakika süren bu doğal fenomen, renk cümbüşüyle göz kamaştıran sahneler yarattı. Çeşitli vatandaşlar, cep telefonlarıyla kaydettikleri gökkuşağını sosyal medya platformlarında paylaştı.