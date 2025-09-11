Haberler

Amasra’da Gökkuşağı Görüntülendi

Amasra’da Gökkuşağı Görüntüsü

BARTIN’ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra’da, yağmur sonrası güneşin çıkmasıyla deniz üzerinde büyüleyici bir gökkuşağı ortaya çıktı. Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren aralıklarla yağmur etkili oldu ve bu durum Amasra ilçesinde de devam etti.

Renk Cümbüşü

Yağışların ardından güneşin belirmesiyle birlikte ilçe merkezinde ve deniz üzerinde gökkuşağı oluştu. Yaklaşık 10 dakika süren bu doğal fenomen, renk cümbüşüyle göz kamaştıran sahneler yarattı. Çeşitli vatandaşlar, cep telefonlarıyla kaydettikleri gökkuşağını sosyal medya platformlarında paylaştı.

ÖNEMLİ

Haberler

Enerji Bakanı Bayraktar, Gastech 2025’te Önemli Anlaşmalar Yaptı

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Gastech 2025 Forumunda önemli doğal gaz anlaşmaları imzaladığını duyurdu. Kasım-aralık döneminde sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatı başlayacak.
Haberler

Fransa’nın Başkenti Paris’te Protestolar Devam Ediyor

Paris'te 'Bloquons tout' hareketi, hükümet karşıtı protestolarla ulusal ölçekte eylemler düzenlemeye devam ediyor. Hükümete yönelik tepkiler giderek artıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.