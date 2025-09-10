Amasra’da Hortum Etkisini Yitirdi

Haberler

HORTUMUN ETKİSİ KISMI OLDU

Amasra’da denizden çıkan hortum, yerleşim yerine ulaşmadan etkisini kaybetti. Bu sıra dışı doğa olayı, akşam saatlerinde meydana geldi. Amasra açıklarında gözlemlenen hortum, gelişmeden kaybolmasıyla dikkat çekti.

CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLEDİ

Etkisini yitiren hortum, yerleşim alanlarına sıçramadan önce cep telefonu kameraları ile kaydedildi. Bu görüntüler, Amasra’da yaşanan doğa olayını belgeliyor. Bartın’ın Amasra ilçesinde gerçekleşen bu olay, çevredeki vatandaşlar arasında kısa süreli bir panik yarattı.

Alkol nedeniyle Düşüp Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de sarhoşken Porsuk Çayı'na düşen Afganistan uyruklu Ramesh Naderi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Prizren’de Türkçe Tiyatro Festivali Başladı

Prizren'de başlayan Uluslararası Türkçe Tiyatro Festivali, Türkçe tiyatronun gelişimini desteklemek ve kültürel kimliği yaşatmak amacı taşıyor. Festivale yoğun ilgi gösterildi.

