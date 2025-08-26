Amasra’da Kanalizasyon Atıkları Denizi Kirletti

BARTIN’DA KANALİZASYON ATIKLARI DENİZİ KİRLETTİ

Amasra’da, tarihi ve turistik ilçede kanalizasyon atıklarının deniz kirliliğine neden olduğu belirlendi. Bartın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, bu duruma müdahale ederek Amasra Belediyesi’ne 668 bin 677 TL idari para cezası kesti.

KIRILAN BORULAR VE DENİZ KİRLİLİĞİ

2018 yılında başlatılan kanalizasyon arıtma ve derin deşarj projesi çerçevesinde, denizin 2 kilometre açığına döşenen kanalizasyon boruları, geçtiğimiz aylarda meydana gelen fırtına nedeniyle hasar gördü. Boruların kırılmasıyla birlikte, yerel ve ulusal medyada aşırı miktarda kanalizasyon atığının denize döküldüğüne dair görüntüler yayınlandı. Derivasyon tünelinden denize taşınan atıklar, Karaevler mevkisinde kirliliğe ve kötü bir kokuya yol açtı. Ayrıca, bölgede deniz suyunun renginin değiştiği gözlemlendi.

Bartın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, botla kirliliğin meydana geldiği bölgeye giderek sudan numune aldı. Ekipler, yaptıkları incelemelerin ardından Çevre Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince Amasra Belediyesi’ne 668 bin 677 lira idari para cezası uyguladı.