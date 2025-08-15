Haberler

Amasra’da Orman Yangını Çıktı

AMASRA’DA ORMAN YANGINI

BARTIN’ın Amasra ilçesinde orman yangını meydana geldi. Yangına müdahale için bölgeye ekiplere sevk ediliyor. Amasra’nın Ahatlar mevkisinde, saat 14.30 sıralarında, henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Yangının dumanlarını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Bölgedeki kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına itfaiye ekipleri ve arazözlerle müdahale ediliyor. Ekiplerin etkin çalışmaları ile yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığı ifade ediliyor. Durumun ilerleyen saatlerde daha netleşmesi bekleniyor.

