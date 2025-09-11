Amasra’da Yağmur Sonrası Gökkuşağı Görüldü

AMASRA’DA GÖKKUŞAĞI GÖRÜNTÜSÜ

BARTIN’ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra’da, yağmur sonrası güneşin çıkmasıyla birlikte deniz üzerinde muhteşem bir gökkuşağı oluştu. Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan yağmur, Amasra’da da devam etti. Yağışların ardından güneşin ortaya çıkması ile birlikte, ilçe merkezi ve deniz üzerinde göz alıcı bir gökkuşağı belirdi.

VATANDAŞLARDAN PAYLAŞIMLAR

Yaklaşık 10 dakika süren gökkuşağı, renk cümbüşüyle güzel manzaralar oluşturdu. Bu anı ölümsüzleştirmek isteyen vatandaşlar, cep telefonları ile çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı. Gökkuşağının güzelliği, Amasra’nın doğal zenginliklerini bir kez daha ön plana çıkardı.