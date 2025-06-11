Amasra’da Yüzde Yüz Doluluk Yaşandı

AMASRA’DA KURBAN BAYRAMI YOĞUNLUĞU

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan Amasra Kalesi’nin yer aldığı, Batı Karadeniz’in yaz turizminin gözde mekanı Amasra ilçesinde, Kurban Bayramı tatilinde 5 bin yatak kapasiteli otellerin hepsi doldu. Doğal güzellikleri, tarihi mekanları ve balık ağırlıklı mutfak kültürüyle tatilcilerin ilgisini çeken bu 6 bin 600 nüfuslu şehir, günübirlik tatilcilerle birlikte bayram süresi boyunca yaklaşık 150 bin turisti ağırladı.

ARAÇ GİRİŞLERİ REKOR KIRDI

Bartın Emniyet Müdürlüğü’nün kayıtlarına göre, 4 günlük bayram tatili boyunca Amasra’ya toplam 31 bin 866 araç girdi. Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mete Ayyıldız, “4 günlük bayram tatili oldukça güzel geçti. Özellikle çevre iller ile İstanbul ve Ankara’dan yoğun şekilde ziyaretçi ilçemize geldi. Şirin ilçemize yaklaşık 32 bin araç girişi olurken, 5 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonlarımızın tamamı doldu. Yaklaşık 150 bin günübirlik turist ilçemize gelerek, mutlu olarak ayrıldı. Amasra, bayramda sınıfı geçti diyebiliriz, şimdi yaz ayına hazırlıklarımız başladı” diye belirtti.