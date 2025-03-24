Amasra Maden Faciası Sanıklarına Hapis Cezası

DAVADA HAPİS CEZALARI AÇIKLANDI

Bartın’ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi’nde 43 madencinin yaşamını yitirdiği maden faciasında, dönemin müessese müdürü Cihat Özdemir, işletme müdürü Selçuk Ekmekçi, iş güvenliği ve eğitim başmühendisi Volkan Soylu ile başmühendis Mehmet Tural’ın da aralarında bulunduğu 20 sanığa 3 yıl ile 16 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. 14 Ekim 2022’de gerçekleşen patlamada 43 işçi hayatını kaybederken, 9 işçi de yaralanmıştı. Dönemin müessese müdürü Cihat Özdemir dahil 4’ü tutuklu 23 sanığın yargılama süreci devam ediyor.

MAHKEME KARARI VERİLDİ

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında mahkeme heyeti; sanıkların “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan cezalandırılmalarına hükmetti. Tüm sanıklar için yurt dışı çıkma yasağı ve adli kontrol şartı getirildi. Cihat Özdemir, tutukluluk halinin devamıyla birlikte 16 yıl 12 ay, Selçuk Ekmekçi, 16 yıl 6 ay, Mehmet Tural, 16 yıl 6 ay, Volkan Soylu, 15 yıl hapis cezası aldı. Ayrıca, diğer sanıklara da farklı sürelerde hapis cezaları verildi.

AİLELERİN TEPKİSİ

Mahkemenin kararı sonrası duruşmayı izleyen aileler ve avukatlar, verilen cezalara tepki gösterdi. Tepkiler, adliye önünde de devam etti. Mahkeme heyeti, sanıkların bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olduklarını belirterek, kararlarını açıkladı. Beraat eden sanıklar arasında Salih Atmaca, Tayfun Uça ve Onur Öztürk de bulunuyor.