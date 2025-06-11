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Amasra’ya Bayramda Yoğun Ziyaretçi Geldi

BAYRAMDA AŞIRI ZİYARETÇİ AKINI

Bartın’ın 6 bin 600 nüfuslu tarihi ve turistik ilçesi Amasra, 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde 31 bin 866 araç girişi aldı. Günübirlik tatilcilerle birlikte yaklaşık 150 bin kişi ilçeyi ziyaret etti. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Amasra Kalesi ve Batı Karadeniz’deki önemli yaz turizmi merkezi olan Amasra, tatil boyunca 5 bin yatak kapasiteli otellerin tamamı doldu.

TURİSTLERİN TERCIHİ: AMASRA

Amasra’nın bakir koyları, tarihi mekanları ve doğa ile bütünleşen güzellikleri, tatilcilerin ilgisini çekti. Bartın Emniyet Müdürlüğü’nün verilerine göre, 4 günlük bayram tatili süresince 31 bin 866 araç ilçeye giriş yaptı. Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mete Ayyıldız, “4 günlük bayram tatili oldukça güzel geçti. Özellikle çevre iller ile İstanbul ve Ankara’dan yoğun şekilde ziyaretçi ilçemize geldi. Şirin ilçemize yaklaşık 32 bin araç girişi oldu. 5 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonlarımızın tamamı doldu. Yaklaşık 150 bin günübirlik turist ilçemize gelerek, mutlu olarak ayrıldı. Amasra, bayramda sınıfı geçti diyebiliriz, şimdi yaz ayına hazırlıklarımız başladı” diye belirtti.

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