Amasya’da 12.23’te 4,4 büyüklüğünde deprem oldu

DEPREM GÜMÜŞHACIKÖY’DE MEYDANA GELDİ

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde bu sabah saat 12.23’te 4,4 büyüklüğündeki bir deprem gerçekleşti. Takip eden üç dakika içinde, saat 12.26’da 4,2 büyüklüğünde bir başka sarsıntı daha meydana geldi.

AFAD’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 4,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssü yine Gümüşhacıköy ilçesi olarak belirlendi. Bu sarsıntının 19 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi. Aynı bölgede gerçekleşen 4,4 büyüklüğündeki ilk depremin ardından artçı sarsıntının olması dikkat çekti.