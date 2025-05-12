Haberler

Amasya’da 12.23’te 4,4 büyüklüğünde deprem oldu

DEPREM GÜMÜŞHACIKÖY’DE MEYDANA GELDİ

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde bu sabah saat 12.23’te 4,4 büyüklüğündeki bir deprem gerçekleşti. Takip eden üç dakika içinde, saat 12.26’da 4,2 büyüklüğünde bir başka sarsıntı daha meydana geldi.

AFAD’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 4,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssü yine Gümüşhacıköy ilçesi olarak belirlendi. Bu sarsıntının 19 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi. Aynı bölgede gerçekleşen 4,4 büyüklüğündeki ilk depremin ardından artçı sarsıntının olması dikkat çekti.

ÖNEMLİ

Haberler

Göztepe, Hatayspor’la 1-1 berabere kaldı

Göztepe, Süper Lig'de Hatayspor ile 1-1 berabere kalarak Avrupa kupalarına katılma şansını riske attı. Teknik direktör Stanimir Stoilov, kaybedilen puanın ciddiyetine vurgu yaptı.
Haberler

Hatice Akbaş: “Hedefim 2028’de Altın Madalya.”

Hatice Akbaş, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor. Paris 2024'te gümüş elde eden boksör, dünya şampiyonası için çalışmalarını sürdürüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.