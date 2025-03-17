Amasya’da 17 Yaşındaki Genç Cinayet İşledi

GENÇ BİÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Amasya’da 28 yaşındaki bir genç, evinin önünde bıçaklanarak hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından 17 yaşındaki katil zanlısını yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı, tartışma yaşadığı genci bıçak darbeleriyle öldürdüğünü açıkladı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre, Kirazlıdere Mahallesi’ndeki evinin önünde Recep Tayyip Gedizli (28) ile M.E. (17) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma meydana geldi. Bu tartışma hızla kavgaya dönüşünce, M.E. yanındaki bıçakla Gedizli’yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, M.E.’yi bıçakla beraber yakaladı ve gözaltına aldı. Recep Tayyip Gedizli’nin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.