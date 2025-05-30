Amasya’da 2 Hayvan Kurtarıldı

ÇATI ÇÖKÜNTÜSÜNDE HAYVANLAR MAHSUR KALDI

Amasya’nın Merzifon ilçesinde, çatısı çöken bir ahırda iki büyükbaş hayvan mahsur kaldı. Olay, ilçeye bağlı Aktarla köyünde Eyüp K.’ye ait kerpiç yapısındaki ahırda meydana geldi. Çatının çökmesi sonrası durum hemen fark edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Mahsur kalan hayvanların kurtarılması için itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu. Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, olay yerine hızla ulaşarak kurtarma çalışmalarına başladı. Yapılan müdahale sonucunda çatının altında kalan iki büyükbaş hayvan başarıyla kurtarıldı.