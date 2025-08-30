Haberler

Amasya’da 30 Ağustos Töreni Yapıldı

AMASYA’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TÖRENİ

Amasya’nın Merzifon ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü nedeniyle bir tören gerçekleştirildi. Törende, Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı seslendirildi. Kaymakam Ahmet Karaaslan, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin ve Belediye Başkanı Alp Kargı, Hükümet Konağında tebrikleri kabul etti.

TEBRİKLER VE BAYRAM KUTLAMASI

Cumhuriyet Meydanı’ndaki etkinlikte Kaymakam Karaaslan, Garnizon Komutanı Serin ve Belediye Başkanı Kargı, bayramı kutlamak için tören alanındaki katılımcılarla bir araya geldi. Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajı da okundu. Günün anlam ve önemine yönelik çeşitli konuşmalar yapıldı. Etkinlik, geçit töreni ile tamamlandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Birecik’te Tır-Otomobil Kazası Yaşandı

Birecik'te bir tırın park halindeki araca çarpması sonucu çıkan kargaşada bir kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Haberler

Beyşehir’de Çamura Saplanan İnek Kurtarıldı

Beyşehir'de göl kıyısında çamura saplanan inek, balıkçılar tarafından traktörle kurtarıldı. Muhtar, su seviyesinin düşmesi nedeniyle çamur oluştuğunu ifade etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.