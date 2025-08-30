Amasya’da 30 Ağustos Töreni Yapıldı

AMASYA’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TÖRENİ

Amasya’nın Merzifon ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü nedeniyle bir tören gerçekleştirildi. Törende, Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı seslendirildi. Kaymakam Ahmet Karaaslan, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin ve Belediye Başkanı Alp Kargı, Hükümet Konağında tebrikleri kabul etti.

TEBRİKLER VE BAYRAM KUTLAMASI

Cumhuriyet Meydanı’ndaki etkinlikte Kaymakam Karaaslan, Garnizon Komutanı Serin ve Belediye Başkanı Kargı, bayramı kutlamak için tören alanındaki katılımcılarla bir araya geldi. Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajı da okundu. Günün anlam ve önemine yönelik çeşitli konuşmalar yapıldı. Etkinlik, geçit töreni ile tamamlandı.