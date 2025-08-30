Amasya’da 30 Ağustos Zaferi Kutlandı

AMASYA’DA 30 AĞUSTOS ZAFERİ KUTLANDI

Amasya’nın Suluova ilçesinde, 30 Ağustos Zaferi’nin 103. yıl dönümünü kutlama amacıyla bir etkinlik düzenlendi. Hükümet Konağı önünde yapılan törende Kaymakam Şafak Gürçam ve Belediye Başkanı Rıfat Uzun, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Tören, saygı duruşuyla devam etti ve ardından İstiklal Marşı okundu.

KONUŞMA YAPILDI

Törende, İlçe Jandarma Komutanlığı Tim Komutanı Astsubay Üstçavuş Vahap Yılmaz, günün anlam ve önemini açıklayan bir konuşma yaptı. Etkinlikte, yerel öğrenciler tarafından zafer bayramı konulu şiirler okundu. Kutlama programı, Kaymakam Gürçam’ın makamında tebrikatları kabul etmesiyle sona erdi.