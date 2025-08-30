Haberler

Amasya’da 30 Ağustos Zaferi Kutlandı

AMASYA’DA 30 AĞUSTOS ZAFERİ KUTLANDI

Amasya’nın Suluova ilçesinde, 30 Ağustos Zaferi’nin 103. yıl dönümünü kutlama amacıyla bir etkinlik düzenlendi. Hükümet Konağı önünde yapılan törende Kaymakam Şafak Gürçam ve Belediye Başkanı Rıfat Uzun, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Tören, saygı duruşuyla devam etti ve ardından İstiklal Marşı okundu.

KONUŞMA YAPILDI

Törende, İlçe Jandarma Komutanlığı Tim Komutanı Astsubay Üstçavuş Vahap Yılmaz, günün anlam ve önemini açıklayan bir konuşma yaptı. Etkinlikte, yerel öğrenciler tarafından zafer bayramı konulu şiirler okundu. Kutlama programı, Kaymakam Gürçam’ın makamında tebrikatları kabul etmesiyle sona erdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Birecik’te Tır-Otomobil Kazası Yaşandı

Birecik'te bir tırın park halindeki araca çarpması sonucu çıkan kargaşada bir kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Haberler

Beyşehir’de Çamura Saplanan İnek Kurtarıldı

Beyşehir'de göl kıyısında çamura saplanan inek, balıkçılar tarafından traktörle kurtarıldı. Muhtar, su seviyesinin düşmesi nedeniyle çamur oluştuğunu ifade etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.