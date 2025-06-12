Amasya’da 39 kişi hastaneye kaldırıldı

GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE HASTANEYE BAŞVURDULAR

Amasya’da düzenlenen asker eğlencesinde yemek yedikten sonra rahatsızlanan toplamda 39 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu ve tedavi altına alındı. Olayla ilgili edinilen bilgilere göre, Hacılar Meydanı Mahallesi’nde bir evde gerçekleştirilen etkinliğe katılan birçok kişi, verilen yemeğin arkasından mide ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı.

ACİL SAĞLIK EKİPLERİ GÖREVE KOŞTU

Rahatsızlanan kişilerin bir kısmı, acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşındı. Hastaneye sonradan gelenlerle birlikte toplam hasta sayısının 39’a ulaştığı belirtildi. Şu an için hastaneye başvuranların arasında durumu ağır olan kimsenin bulunmadığı, polis ekiplerinin ise eğlencenin yapıldığı yerde sunulan yemeklerden incelenmek üzere örnek aldıkları öğrenildi.